Gelbison-Crotone oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Gelbison-Crotone, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa non vincono allo scorso 19 febbraio contro il Monterosi e ora rischiano davvero di finire nelle retrovie della classifica: un successo è davvero fondamentale a 180 minuti dalla fine del torneo. I calabresi, dal loro canto, sono certi del secondo posto e vogliono chiudere al meglio la regular season in vista dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

