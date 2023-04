Gb, faccia a faccia tra Carlo e Harry: "Disponibilità a ricucire" (Di domenica 16 aprile 2023) Londra, 16 apr. (Adnkronos) - Harry ha avuto un colloquio "a cuore aperto" con il padre prima di decidere che sarà presente, solo senza la moglie Meghan e i loro due figli, alla sua incoronazione il 6 maggio prossimo. Lo scrive oggi The Sun rivelando del colloquio tra il principe e re Carlo durante il quale sarebbe stata espressa "la Disponibilità a ricucire da entrambe le parti" dopo le esplosive rivelazioni di Harry nel libro 'Spare' e nella serie Netflix. Secondo quanto rivelato dal tabloid, oltre a questo colloquio franco tra padre e figlio - che non avrebbe parlato con il fratello maggiore William - ci sarebbe stato anche uno scambio di lettere con Buckingham Palace prima dell'accettazione dell'invito all'incoronazione. Fonti informate spiegano che il re è "contento' della decisione del figlio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Londra, 16 apr. (Adnkronos) -ha avuto un colloquio "a cuore aperto" con il padre prima di decidere che sarà presente, solo senza la moglie Meghan e i loro due figli, alla sua incoronazione il 6 maggio prossimo. Lo scrive oggi The Sun rivelando del colloquio tra il principe e redurante il quale sarebbe stata espressa "lada entrambe le parti" dopo le esplosive rivelazioni dinel libro 'Spare' e nella serie Netflix. Secondo quanto rivelato dal tabloid, oltre a questo colloquio franco tra padre e figlio - che non avrebbe parlato con il fratello maggiore William - ci sarebbe stato anche uno scambio di lettere con Buckingham Palace prima dell'accettazione dell'invito all'incoronazione. Fonti informate spiegano che il re è "contento' della decisione del figlio e ...

