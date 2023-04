Gas | le rassicurazioni del ministro Fratin | «Abbiamo superato la dipendenza da quello russo Ora pensiamo al Piano Mattei»

Leggi su open.online

(Di domenica 16 aprile 2023) «lada Mosca». Ad annunciarlo è ildell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, attualmente a Sapporo (Giappone) per partecipare ai lavori del G7. «Mentre prima il 40% del nostro fabbisogno di gas proveniva dalla Russia, oggi preleviamo poco più del 10%», spiega precisando che «aumentato l’importazione di gas via tubo da Est col Tap, e dall’Africa grazie ai nuovi accordi con Algeria e Libia». In un’intervista al Corriere della Sera di Enrico Marro puntualizza che «la vera garanzia è fornita dai rigassificatori, che ci consentiranno di comprare gas al miglior prezzo in tutto il mondo, in attesa di sviluppare sempre più l’energia prodotta da fonti rinnovabili e di capire quando si potrà realizzare il nucleare di ...