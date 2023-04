"Garanzia d'inclusione" al posto del reddito 5s. Sostegni per il lavoro e truffatori in galera (Di domenica 16 aprile 2023) La bozza della riforma: aiuti a 709mila famiglie per 5,3 miliardi. Fino a 6 anni per chi falsifica i documenti. Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) La bozza della riforma: aiuti a 709mila famiglie per 5,3 miliardi. Fino a 6 anni per chi falsifica i documenti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Reddito di cittadinanza si divide e arriva la Garanzia per l'inclusione. Circa 709mila nuclei familiari, una spe… - fanpage : Il ministero del Lavoro sta ultimando la riforma del #redditodicittadinanza, che sarà diviso in due: la Garanzia pe… - repubblica : Bozza decreto lavoro: addio Reddito di cittadinanza, arriva la Garanzia per l'inclusione, 500 euro mensili. A chi è… - vinierm : RT @repubblica: Addio al Reddito di cittadinanza. Arriva la Garanzia per l'inclusione: 500 euro al mese [di Redazione Economia] https://t.c… - TommyBrain : Byoblu:IL NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA SI CHIAMERÀ GARANZIA PER L’INCLUSIONE? ECCO LE MODIFICHE NELLA BOZZA… -