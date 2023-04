G7 clima: Pichetto, apprezzamento per obiettivi raggiunti. Italia punta su 70 Gw rinnovabili in 7 anni (Di domenica 16 aprile 2023) La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina ha tenuto banco al G7. “L’Italia in questi anni - ha detto Pichetto - ha investito molto sull’efficienza energetica, che è il primo tra i combustibili, che consente al contempo decarbonizzazione, risparmio e crescita” Leggi su ilsole24ore (Di domenica 16 aprile 2023) La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina ha tenuto banco al G7. “L’in questi- ha detto- ha investito molto sull’efficienza energetica, che è il primo tra i combustibili, che consente al contempo decarbonizzazione, risparmio e crescita”

