G7 Clima - "Per decarbonizzare l'auto ci sono anche i biocarburanti" (Di domenica 16 aprile 2023) Nel G7 Clima, Energia e Ambiente tenutosi questo weekend a Sapporo, in Giappone, si è discusso, ovviamente, anche di decarbonizzazione dell'auto. E si è tornato a parlare di biocarburanti, bandiera dell'Italia nel dibattito con l'Europa sulla gestione della transizione. Dopo le smentite su una possibile trattativa per aprire all'uso di questi carburanti dopo il 2035 - come fatto per gli e-fuel su richiesta della Germania - il nostro Paese, rappresentato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, registra il riconoscimento dell'importanza del ruolo dei biocarburanti nel raggiungimento degli obiettivi Climatici, sottolineato nel documento conclusivo del vertice. Cosa dice il documento. "Ognuno di noi si legge nel testo finale - è impegnato a perseguire politiche e investimenti per ...

