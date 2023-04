G7 clima: anche i biocarburanti per decarbonizzare l’auto. Pichetto, Italia punta su 70 Gw rinnovabili in 7 anni (Di domenica 16 aprile 2023) La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina ha tenuto banco al G7. “L’Italia in questi anni - ha detto Pichetto - ha investito molto sull’efficienza energetica, che è il primo tra i combustibili, che consente al contempo decarbonizzazione, risparmio e crescita” Leggi su ilsole24ore (Di domenica 16 aprile 2023) La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina ha tenuto banco al G7. “L’in questi- ha detto- ha investito molto sull’efficienza energetica, che è il primo tra i combustibili, che consente al contempo decarbonizzazione, risparmio e crescita”

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Preoccupante aumento dei decessi negli ultimi due anni in quasi tutti i Paesi occidentali. Il clima non c’entra: il… - Greenpeace_ITA : ??Finalmente anche in Italia il dibattito sui #jetprivati arriva in Parlamento con una proposta di legge: un primo… - Paroladilaura : Ci sta una crisi climatica ma siamo circondati da negazionisti, anche al governo purtroppo Il clima politico è que… - balledelprete : @Jovanz_76 @Lulu_larossa Ironia, non sono certo come te, ma il sospetto che condizionino il clima ce l'ho anche io - LuxMh : RT @PropagandaRigh1: In un paese normale, se dei vandali imbrattano un monumento, vengono condannati a ripulire ed a pagare tutte le spese… -