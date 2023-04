Furti nelle ville di Subiaco, doppio colpo in venti minuti: ladri ripresi dalle telecamere (Di domenica 16 aprile 2023) Torna la paura dei Furti nelle ville di Subiaco. Questa notte c’è stato un nuovo raid nelle case della cittadina a nord est di Roma. Sono passati solo venti giorni dall’ultima “operazione” della banda dei ladri a Subiaco e questa notte hanno colpito ancora. Ma stavolta gli antiFurti delle abitazioni hanno creato qualche problema ai malviventi. Roma, 36enne ruba magliette griffate in un negozio di via del Corso e scappa ladri a Subiaco: colpite venti ville in un anno Nel mirino dei ladri due ville di Contrada Colle delle Monache, a Subiaco. Nonostante l’allerta meteo non si sono fatti fermare da nulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Torna la paura deidi. Questa notte c’è stato un nuovo raidcase della cittadina a nord est di Roma. Sono passati sologiorni dall’ultima “operazione” della banda deie questa notte hanno colpito ancora. Ma stavolta gli antidelle abitazioni hanno creato qualche problema ai malvi. Roma, 36enne ruba magliette griffate in un negozio di via del Corso e scappa: colpitein un anno Nel mirino deiduedi Contrada Colle delle Monache, a. Nonostante l’allerta meteo non si sono fatti fermare da nulla ...

