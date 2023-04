Frontale con un tram per Ciro Immobile, era in auto con le figlie (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Ciro Immobile, capitano della Lazio e calciatore della nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto questa mattina poco dopo le 8 nella zona di piazza Cinque Giornate, a Roma. Secondo quanto si apprende, l'auto su cui viaggiava assieme alle due figlie si è scontrata con un tram. Il calciatore e la bambine non avrebbero riportato ferite, mentre l'autista del tram sarebbe stato trasportato, in codice rosso, al Policlinico Umberto primo per trauma. Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023 L'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio. Secondo una primissima ricostruzione il tram ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI -, capitano della Lazio e calciatore della nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente d'questa mattina poco dopo le 8 nella zona di piazza Cinque Giornate, a Roma. Secondo quanto si apprende, l'su cui viaggiava assieme alle duesi è scontrata con un. Il calciatore e la bambine non avrebbero riportato ferite, mentre l'autista delsarebbe stato trasportato, in codice rosso, al Policlinico Umberto primo per trauma. Da AGTW le prime parole di #sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023 L'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio. Secondo una primissima ricostruzione il...

