Frontale con un tram per Ciro Immobile | era in auto con la figlia

AGI - Ciro Immobile, capitano della Lazio e calciatore della nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto questa mattina poco dopo le 8 nella zona di piazza Cinque Giornate, a Roma. Secondo quanto si apprende, l'auto su cui viaggiava assieme alla figlia si è scontrata con un tram. Il calciatore e la figlia non avrebbero riportato ferite, mentre l'autista del tram sarebbe stato trasportato, in codice rosso, al Policlinico Umberto primo per trauma. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale. Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023

