Freccia Vallone | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di domenica 16 aprile 2023) Prosegue il Trittico delle Ardenne con la seconda prova, vale a dire la disputa mercoledì 19 aprile dell'87a edizione della. Lo scorso anno si impose Dylan Teuns davanti ad Alejandro Valverde e Alexandre Vlasov. Sono in tutto 18 i successi italiani, l'ultimo dei quali di Davide Rebellin nel

Il vincitore della Parigi - Nizza , che ha selezionato il suo programma di gare per mantenere la freschezza mentale, correrà mercoledì lae domenica, in un corpo a corpo che si ...E non è finita con le classiche di primavera perché il trittico delle Ardenne proseguirà mercoledì con lae, domenica prossima, la Liegi - Bastogne - Liegi. Amstel Gold Race, l'ordine ...Inizia oggi il "trittico delle Ardenne", composto da Amstel Gold Race, in vista die Liegi - Bastogne - Liegi. La Classica della birra, la più importante classica che si corre in Olanda, si snoderà lungo 253,3 chilometri con 33 muri, tra cui il Cauberg (900 m al 7,5%,...

Ufficiale, Pogacar sarà al via della Freccia Vallone 2023 Cicloweb.it

Non è una classica monumento quella olandese (non potrebbe esserlo essendo nata solo nel 1966), ma è una comunque una corsa molto importante che apre il Trittico delle Ardenne: mercoledì ci sarà la ...Tra mercoledì e domenica lo sloveno andrà all'assalto di Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi: il trittico è impresa riuscita solo a Rebellin e Gilbert.