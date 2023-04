“Frattura e trauma distorsivo” Immobile esce ammaccato dall' incidente

(Di domenica 16 aprile 2023) Un grosso spavento e qualche ammaccatura per Ciro. Questa mattina l'attaccante e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in unstradale con un tram all'altezza di Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Il botto è stato terrificante tanto che l'automobile su cui viaggiava il calciatore biancoceleste in compagnia delle figlie è rimasta distrutta, mentre il mezzo del trasporto pubblico capitolino è uscito fuori dai binari. Oraa società di Claudio Lotito è arrivato un bollettino medico sulle condizioni dia seguito della disavventura in auto: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di unstradale, il calciatore Ciroha riportato undella colonna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - Fprime86 : RT @sportface2016: +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI cost… - cambionnome : RT @sportface2016: +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI cost… - MarcoGiambaa : RT @sportface2016: +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI cost… - MattSpe91 : RT @sportface2016: +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI cost… -

In una nota la Lazio comunica che 'a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato undistorsivo della colonna vertebrale e lacomposta dell' XI costola ...E' stata portata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove i medici hanno constatato molte ecchimosi, unadel setto nasale e un ematoma subdurale al cervello (cranico). Il servizio ...... portata in ospedale per la sospettadi un polso, dei suoi due figli di 9 e 12 anni per i quali si parla di escoriazioni e contusioni, e di sua madre, che ha riportato untoracico. ...

Ciro Immobile, come sta dopo l'incidente Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura di una costol ilmessaggero.it

Un grosso spavento e qualche ammaccatura per Ciro Immobile. Questa mattina l’attaccante e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un ...È stata una fuga di gas a provocare l’esplosione di un’abitazione di campagna a Montecarlo, in provincia di Lucca, che ha causato il ferimento lieve di quattro persone, tutte portate in ospedale. Si t ...