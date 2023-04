Francia, malore per Jean Marie Le Pen. La figlia Marine: “Sta bene” (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Non l’ho ancora visto, ma lo farò presto. Sta bene, questa è l’informazione essenziale”. Così Marine Le Pen è arrivata ad un evento di Rtl-Figaro con “notizie rassicuranti” sulla salute di Jean Marie Le Pen che la notte scorsa è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore. “Mio padre va gloriosamente verso i 95 anni e quindi, di tanto in tanto, questo richieste qualche visita in ospedale per fare dei controlli”, ha aggiunto la leader di Rn, si legge sul sito de Le Figaro. Presidente della formazione di estrema destra Front National dal 1972 al 2011, anno in cui la presidenza è stata assunta dalla figlia Marine, Le Pen nel 2002 è arrivato secondo nelle presidenziali contro Jacques Chirac con il 17,8% dei voti. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Non l’ho ancora visto, ma lo farò presto. Sta, questa è l’informazione essenziale”. CosìLe Pen è arrivata ad un evento di Rtl-Figaro con “notizie rassicuranti” sulla salute diLe Pen che la notte scorsa è stato ricoverato in ospedale a seguito di un. “Mio padre va gloriosamente verso i 95 anni e quindi, di tanto in tanto, questo richieste qualche visita in ospedale per fare dei controlli”, ha aggiunto la leader di Rn, si legge sul sito de Le Figaro. Presidente della formazione di estrema destra Front National dal 1972 al 2011, anno in cui la presidenza è stata assunta dalla, Le Pen nel 2002 è arrivato secondo nelle presidenziali contro Jacques Chirac con il 17,8% dei voti. L'articolo proviene da Italia ...

