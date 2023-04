Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato per un problema cardiaco: «Situazione grave» (Di domenica 16 aprile 2023) Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National, il partito francese di estrema destra poi divenuto Rassemblement National, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien – che cita fonti vicine alla famiglia – si tratta di «una Situazione grave». Il 94enne, ex leader dell’estrema destra francese e padre di Marine, è stato ricoverato in un ospedale della regione di Parigi dopo un malore accusato nella sua casa di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese. «Un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente», ha riferito un amico del fondatore del Front National al settimanale Le Point. Lo stato di Le Pen, definito «grave» dai ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023)Le Pen, fondatore del Front National, il partito francese di estrema destra poi divenuto Rassemblement National, è statodopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien – che cita fonti vicine alla famiglia – si tratta di «una». Il 94enne, ex leader dell’estrema destra francese e padre di Marine, è statoin un ospedale della regione di Parigi dopo un malore accusato nella sua casa di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese. «Un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente», ha riferito un amico del fondatore del Front National al settimanale Le Point. Lo stato di Le Pen, definito «» dai ...

