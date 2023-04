Francia, in ospedale dopo un malore Jean Marie Le Pen (Di domenica 16 aprile 2023) caption id="attachment 341376" align="alignleft" width="150" Jean-Marie Le Pen/captionJean-Marie Le Pen, 94 anni, è ricoverato nella regione parigina, ha appreso il giornale francese Le Figaro, confermando le informazioni di Point. Il fondatore del Fronte nazionale soffre "di grande stanchezza, forse di natura cardiaca", sottolineano i colleghi. "La sua famiglia e i suoi cari sono preoccupati ma tranquilli", ha aggiunto all'AFP il suo consigliere Lorrain de Saint Affrique.Jean-Marie Le Pen - si ricorda - è stato presidente del Front National dal 1972 al 2011, quando passò il testimone a sua figlia Marine. Nel 2002 si qualificò al secondo turno delle elezioni presidenziali contro Jacques Chirac, ma perse con il 17,8% dei voti. È stato presidente onorario del partito fino al 2018, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 aprile 2023) caption id="attachment 341376" align="alignleft" width="150"Le Pen/captionLe Pen, 94 anni, è ricoverato nella regione parigina, ha appreso il giornale francese Le Figaro, confermando le informazioni di Point. Il fondatore del Fronte nazionale soffre "di grande stanchezza, forse di natura cardiaca", sottolineano i colleghi. "La sua famiglia e i suoi cari sono preoccupati ma tranquilli", ha aggiunto all'AFP il suo consigliere Lorrain de Saint Affrique.Le Pen - si ricorda - è stato presidente del Front National dal 1972 al 2011, quando passò il testimone a sua figlia Marine. Nel 2002 si qualificò al secondo turno delle elezioni presidenziali contro Jacques Chirac, ma perse con il 17,8% dei voti. È stato presidente onorario del partito fino al 2018, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : #Francia, donna uccisa dall’ex fidanzato, un immigrato algerino clandestino La donna aveva già denunciato l’uomo… - fisco24_info : Francia, malore per Jean Marie Le Pen. La figlia Marine: 'Sta bene': (Adnkronos) - L'ex presidente del Front Nation… - askanews_ita : Jean Marie Le Pen è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un malore #Francia - UnioneSarda : #Francia Jean-Marie Le Pen ricoverato in ospedale: «Situazione grave» - Yaxara : @ziozetti Non metto in dubbio che i costi alla fine siano simili, però almeno in Italia non te li sbattono in facci… -