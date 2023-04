FOTO – Sensi, la moglie a San Siro: «Credo che sia tu…» (Di domenica 16 aprile 2023) Stefano Sensi è tornato da avversario a San Siro con la maglia del Monza, vincendo la partita ma uscendo per infortunio nel primo tempo. La moglie del calciatore, Giulia Amodio, ha pubblicato una FOTO su Instagram dedicata allo stadio. INFORTUNIO – Nonostante la vittoria del suo Monza Stefano Sensi non si è potuto godere a pieno la notte. Il calciatore è uscito al minuto 29 per un problema muscolare, non è purtroppo la prima volta sul prato di San Siro. La moglie del centrocampista di proprietà dell’Inter ha pubblicato una FOTO su Instagram dedicata proprio allo stadio. Giulia Amodio ha scritto: «Inizio a credere che alla fine della fiera sia per quanto bello sia tu a portare male». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Stefanoè tornato da avversario a Sancon la maglia del Monza, vincendo la partita ma uscendo per infortunio nel primo tempo. Ladel calciatore, Giulia Amodio, ha pubblicato unasu Instagram dedicata allo stadio. INFORTUNIO – Nonostante la vittoria del suo Monza Stefanonon si è potuto godere a pieno la notte. Il calciatore è uscito al minuto 29 per un problema muscolare, non è purtroppo la prima volta sul prato di San. Ladel centrocampista di proprietà dell’Inter ha pubblicato unasu Instagram dedicata proprio allo stadio. Giulia Amodio ha scritto: «Inizio a credere che alla fine della fiera sia per quanto bello sia tu a portare male». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO – Sensi, la moglie a San Siro: «Credo che sia tu...» - - Medmax35560760 : RT @Klevis_Gjoka: Io in questa foto non vedo né espiazione di inesistenti sensi di colpa né shooting fotografici propagandistici. Io in que… - Nerot45888119 : RT @Klevis_Gjoka: Io in questa foto non vedo né espiazione di inesistenti sensi di colpa né shooting fotografici propagandistici. Io in que… - riccrist80 : @Nina_Sensi In tutte le foto ???????? È maschio da far paura - thankmyAngel1 : @Giorgiolaporta Sinceramente una foto stupenda molto molto forte e significativa in tutti i sensi. Grande… -