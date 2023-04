Formazioni ufficiali West Ham-Arsenal | Premier League 2022 2023

(Di domenica 16 aprile 2023) LediHam-, sfida valida per la 31esima giornata della. I padroni di casa occupano il quindicesimo posto della classifica con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte), mentre la squadra ospite è prima a quota 73 (23 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte). Nel match d’andata, disputatosi lo scorso 26 dicembre, ad imporsi fu per 3-1 l’, che ha anche vinto 15 degli ultimi 20 scontri diretti, con 3 pareggi e 2 vittorie delHam. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di domenica 16 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.HAM: in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmaLiveTweet : Parma femminile-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Lazaro-Pirone coppia in attacco - 11contro11 : #Lecce-#Sampdoria, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -

Commenta per primo Tra poco, alle ore 12.30, scatterà ufficialmente Lecce - Sampdoria , match valido per la 30esima giornata di Serie A: di seguito le. LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Stefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; ...LELECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Stefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; ...Alle 12:30 in campo Lecce e Sampdoria, ecco le sceltedi Baroni e Stankovic in un match che vale tanto per entrambe le squadre Alle 12:30 in campo Lecce e Sampdoria, ecco le sceltedi Baroni e Stankovic in un match che vale tanto per entrambe le squadre. LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, ...

Match importantissimo in chiave play out tra Pro Vercelli e Mantova, entrambe in fuga dagli spareggi salvezza. Si tratta infatti di due formazioni molto vicine in classifica: davanti la Pro a ...Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Sampdoria, match salvezza della 30 esima giornata di Serie A in programma allo stadio Via del Mare alle 12:30: LECCE (4-3-3): Falcone; ...