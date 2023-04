Formazioni ufficiali Roma-Udinese | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Udinese. Ecco le formazioni del match, in programma alle 20.45 e valido per la 30esima giornata di Serie A. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, El Shaarawy; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho. Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. All. Sottil.