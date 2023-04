Football americano, IFL 2023: vincono Guelfi, Frogs, Skorpions e Dolphins (Di domenica 16 aprile 2023) Si sono disputati i match della sesta settimana della Italian Football League 2023. In campo otto squadre per il turno che dà il via al rush finale verso i playoff. vincono Guelfi Firenze, Frogs Legnano, Dolphins Ancona e Skorpions Varese. Frogs Legnano RHINOS Milano 25-14: grazie a un secondo tempo da 12-0 i Frogs piegano i Rhinos e vincono la sfida. Dopo un primo quarto da 7-7 con la meta dei Frogs di Salum su corsa e quella su lancio di Boni dei Rhinos, nella seconda frazione i milanesi passano a condurre 14-13 all’intervallo grazie alla meta di Bentley su corsa, mentre i Frogs rispondono con Salum. Nella ripresa Legnano va a segno due volte su corsa, ma senza trasformare i ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Si sono disputati i match della sesta settimana della ItalianLeague. In campo otto squadre per il turno che dà il via al rush finale verso i playoff.Firenze,Legnano,Ancona eVarese.Legnano RHINOS Milano 25-14: grazie a un secondo tempo da 12-0 ipiegano i Rhinos ela sfida. Dopo un primo quarto da 7-7 con la meta deidi Salum su corsa e quella su lancio di Boni dei Rhinos, nella seconda frazione i milanesi passano a condurre 14-13 all’intervallo grazie alla meta di Bentley su corsa, mentre irispondono con Salum. Nella ripresa Legnano va a segno due volte su corsa, ma senza trasformare i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bruniEmanuele1 : Thread fondamentalmente corretto. Io conto di restare qui sopra fino a che le chiacchere sugli sport che mi interes… - AlexC_BZ : @emanueleroli @CucchiRiccardo Non ne sarei tanto contento al tuo posto, visto che certa gente non considera il foot… - SportID_QRO : Football Americano Juvenil ONEFA - TEC QRO VS UAG - djfortytwo : @TonyPsd1 @MilanNewsit Non a fine partita. A fine review, come fanno nel football americano. - Alessan94368181 : @marifcinter Ah ecco, se parte gosens. Perché il giocatore di football americano è intoccabile -