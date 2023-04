Focus: in diretta il lancio del razzo “Starship” di Elon Musk, le anticipazioni di lunedì 17 aprile (Di domenica 16 aprile 2023) lunedì 17 aprile, a partire dalle ore 13.45, il canale Focus segue in diretta esclusiva per l’Italia il primo attesissimo test di volo del razzo “Starship” della SpaceX, azienda di Elon Musk. L’evento verrà riproposto anche in prima serata, alle ore 21.15. Lo speciale “Starship in diretta: la grande prova, prima della Luna”, che si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023, è condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti. Tra questi, Francesco Topputo, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di nano-satelliti; Filippo Maggi, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di propulsione missilistica; Cesare Guaita, biochimico e divulgatore del Planetario di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023)17, a partire dalle ore 13.45, il canalesegue inesclusiva per l’Italia il primo attesissimo test di volo del” della SpaceX, azienda di. L’evento verrà riproposto anche in prima serata, alle ore 21.15. Lo speciale “in: la grande prova, prima della Luna”, che si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023, è condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti. Tra questi, Francesco Topputo, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di nano-satelliti; Filippo Maggi, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di propulsione missilistica; Cesare Guaita, biochimico e divulgatore del Planetario di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomagazine : Lunedì 17 aprile, a partire dalle ore 13.45, il canale Focus segue in diretta esclusiva per l’Italia il primo attes… - novasocialnews : 'Starship', in esclusiva su Focus la diretta del lancio del razzo di Elon Musk - Maxrana64 : RT @luigibignami: OK, ci siamo. SpaceX lancia lunedì 17 Starship! Non c'è ancora ufficialità assoluta, ma sembrerebbe proprio che lunedì Sp… - solendeluca : RT @TV2000it: Negli ultimi 50 anni la società ha cambiato faccia: in varie parti del mondo, gli anziani sono più dei giovani @TodayTv2000… - orasolaretv2000 : RT @TV2000it: Negli ultimi 50 anni la società ha cambiato faccia: in varie parti del mondo, gli anziani sono più dei giovani @TodayTv2000… -