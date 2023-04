Focaccia con olive e pomodorini. Altissima (Di domenica 16 aprile 2023) Voglia di rustica semplicità? preparate questa ottima e sofficissima Focaccia alta con olive e pomodorini! per un ottimo risultato è necessaria una lunga lievitazione, circa 5 ore, quindi preparatela per tempo se volete servirla a cena. Ecco la ricetta! Focaccia con olive e pomodorini, ricetta Ingredienti Farina di semola, 300 g; Farina tipo 0, 300 g; Patate, 1 media; Acqua (tiepida), 375 g; Olio evo, 25 g + quanto basta per la superficie; Zucchero, 1 cucchiaino; Lievito di birra fresco, 3 g; Sale, 20 g; olive nere, 15 – 20 o quanto basta; pomodorini, 20 o quanto basta; Origano, quanto basta. Preparazione Per prima cosa lessate la patata e una volta fatto, schiacciatela con la forchetta e tenete da parte. Se avete una planetaria potete impastare ... Leggi su donnaup (Di domenica 16 aprile 2023) Voglia di rustica semplicità? preparate questa ottima e sofficissimaalta con! per un ottimo risultato è necessaria una lunga lievitazione, circa 5 ore, quindi preparatela per tempo se volete servirla a cena. Ecco la ricetta!con, ricetta Ingredienti Farina di semola, 300 g; Farina tipo 0, 300 g; Patate, 1 media; Acqua (tiepida), 375 g; Olio evo, 25 g + quanto basta per la superficie; Zucchero, 1 cucchiaino; Lievito di birra fresco, 3 g; Sale, 20 g;nere, 15 – 20 o quanto basta;, 20 o quanto basta; Origano, quanto basta. Preparazione Per prima cosa lessate la patata e una volta fatto, schiacciatela con la forchetta e tenete da parte. Se avete una planetaria potete impastare ...

