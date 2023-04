Flipper ZERO, il dispositivo creato dagli hacker che apre cancelli e auto (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Sentendo parlare sempre più insistentemente di Flipper ZERO, diverse persone, anche quelle inizialmente più restie, hanno cominciato ad interessarsi. Questo dispositivo multifunzionale portatile che somiglia ad un giochino di vecchio stampo, sembrerebbe essere stato creato da veri e propri hacker. La sua origine sarebbe russa, mentre il suo scopo sarebbe quello di creare interazione con i sistemi di controllo accessi. Da precisare che si tratta di un dispositivo molto utile per aumentare la sicurezza dei device testati, così come può essere molto pericoloso se utilizzato in maniera illecita. I moduli presenti al suo interno Proprio per rendere l’idea della tecnologia avanzata di cui questo marchingegno gode, ecco i moduli che sono presenti al suo ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Sentendo parlare sempre più insistentemente di, diverse persone, anche quelle inizialmente più restie, hanno cominciato ad interessarsi. Questomultifunzionale portatile che somiglia ad un giochino di vecchio stampo, sembrerebbe essere statoda veri e propri. La sua origine sarebbe russa, mentre il suo scopo sarebbe quello di creare interazione con i sistemi di controllo accessi. Da precisare che si tratta di unmolto utile per aumentare la sicurezza dei device testati, così come può essere molto pericoloso se utilizzato in maniera illecita. I moduli presenti al suo interno Proprio per rendere l’idea della tecnologia avanzata di cui questo marchingegno gode, ecco i moduli che sono presenti al suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Flipper ZERO, il dispositivo creato dagli hacker che apre cancelli e auto - - tecnoandroidit : Flipper Zero, un mini dispositivo capace di hackerare le porte di una Tesla - - antoniosardano : @MarcoGiordano6 avrebbe meritato avrebbe meritato le chiacchiere stanno a zero contano i fatti il milan ha vinto pu… - lkhefler : 2k um Flipper zero no ali vtmnc - canonicblsphemy : #flipperzero in action:Flipper Zero È davvero utile? -