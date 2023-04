Fiumicino 2023, Picca (Lega): “Una lista che abbina freschezza ed esperienza, per rilanciare il territorio guardando al futuro” (Di domenica 16 aprile 2023) Fiumicino – Il commissario della Lega per Fiumicino, Monica Picca, all’indomani della presentazione della lista per le prossime comunali di Fiumicino, ha parlato di una lista competitiva, composta da figure del territorio che si sono sempre impegnate nel mondo sociale, della scuola, dello sport e dell’imprenditoria. “Abbiamo scelto persone che credono profondamente nella necessità di mettersi in gioco per il bene della collettività”, ha dichiarato Picca. “La lista comprende tante donne (16 su 24) e giovani, che rappresentano la classe dirigente di Fiumicino del futuro, oltre a figure di esperienza”. “Sono soddisfatta del lavoro fatto in questo periodo”, ha affermato ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 aprile 2023)– Il commissario dellaper, Monica, all’indomani della presentazione dellaper le prossime comunali di, ha parlato di unacompetitiva, composta da figure delche si sono sempre impegnate nel mondo sociale, della scuola, dello sport e dell’imprenditoria. “Abbiamo scelto persone che credono profondamente nella necessità di mettersi in gioco per il bene della collettività”, ha dichiarato. “Lacomprende tante donne (16 su 24) e giovani, che rappresentano la classe dirigente didel, oltre a figure di”. “Sono soddisfatta del lavoro fatto in questo periodo”, ha affermato ...

