Fiumicino 2023 | martedì la presentazione della lista Crescere Insieme

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 aprile 2023)– Il coordinatoreCivica, Emilio Erriu, ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del Comitato elettorale, che si terrà18 aprile alle ore 18,30 in via Michele Rosi 203 ad Aranova. Durante l’evento, alla presenza del candidato sindaco per il centrodestra Mario Baccini, il capogruppoin consiglio comunale, Roberto Severini, presenterà i punti di programma e la, uomini e donne di tutto il territorio, impegnati in questa importante tornata elettorale. Lo slogan scelto è “Sempre al fianco dei cittadini e del territorio”. “Siamo impegnati a lavorare sempre per il bene dei cittadini e del territorio – ha dichiarato il ...