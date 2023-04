Firmino in Serie A, operazione lampo: che rinforzo (Di domenica 16 aprile 2023) Roberto Firmino in Serie A, trattativa lampo per portare in Italia l’attaccante brasiliano: rinforzo di lusso per la big del campionato Il centravanti ex Hoffenheim non rinnoverà il suo contratto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 16 aprile 2023) RobertoinA, trattativaper portare in Italia l’attaccante brasiliano:di lusso per la big del campionato Il centravanti ex Hoffenheim non rinnoverà il suo contratto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucuzu1 : @jerryscottismo Firmino in serie a gioca con una scarpa e una ciabatta - VincenzoASR06 : @thewhitefly_ @meopinelli @Datafriedkin A me Firmino piace perché è forte, però non credo sia quel giocatore che la… - Jetro_71 : @armagio Dipende, solo se è la Juve a stare avanti! Ma tanto a noi cosa importa, abbiamo il campionato più bello de… - MattiaImperatr2 : @bergomifabio Uno con la tecnica di firmino in serie a farebbe i buchi - Lleida21 : @FedericoDav_SSL Firmino prende la Serie Ass e la mette a novanta ogni giorno della settimana -