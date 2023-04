Firenze, incidente stradale: auto contro bus in viale Giannotti. Quattro feriti (Di domenica 16 aprile 2023) E' accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 16 aprile 2023, in viale Giannotti a Firenze. Scontro tra un autobus che viaggiava nella corsia preferenziale e un’auto in direzione di piazza Gavinana Leggi su firenzepost (Di domenica 16 aprile 2023) E' accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 16 aprile 2023, in. Stra unbus che viaggiava nella corsia preferenziale e un’in direzione di piazza Gavinana

