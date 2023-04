Fiorentina | tegola Amrabat in vista del match con l’Atalanta

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Negli ultimi istanti non è certamente arrivata una notizia confortante per Vincenzo Italiano, mister della. Il tecnico nativo di Karlsruhe, infatti, dovrà fare a meno di uno dei giocatori probabilmente più importanti del suo undici: Sofyan. Forfait inaspettato quello del centrocampista marocchino, che dunque non sarà arruolabile per la prossima sfida di campionato contro: gara valida per il 30esimo turno di Serie A. Il motivo di questo arresto forzato? Problemi di lombalgia.non potrà quindi disputare ilcontro la Dea guidata da Gian Piero Gasperini. Domani sera, lunedì 17 aprile, la compagine toscana e quella lombarda si sfideranno al Franchi a partire dalle ore 20.45. Il giocatore fino a giovedì scorso, ha giocato per 90? minuti nella gara d’andata dei ...