Fiorentina | Italiano | «Atalanta? Sarà molto difficile | contro una squadra che in trasferta ha numeri super»

(Di domenica 16 aprile 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del matchl’Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «unache inhaed èpericolosa. L’è una realtà di altissimo livello, con un gioco efficace e un allenatore top. Per noi un altro esame importante che cercheremo di affrontare come sempre. In due allenamenti dovremo preparare la strategia della partita, lo faremo come le altre volte. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Italiano 'Atalanta ha numeri super, ma Fiorentina c'è' L'allenatore viola: 'Faremo qualche cambio ma vogliamo vincere' - sportli26181512 : #Fiorentina, #Italiano: 'Atalanta top. Turnover? Inevitabile': Le parole dell'allenatore dei viola alla vigilia del… - ansacalciosport : Italiano 'Atalanta ha numeri super, ma Fiorentina c'è'. L'allenatore viola: 'Faremo qualche cambio ma vogliamo vinc… - fabricioassis77 : 09h30 – ???? Campeonato Austríaco: RB Salzburgo x LASK – Onefootball 09h30 – ???? Campeonato Italiano Feminino: Juvent… - Fantacalcio : Fiorentina-Atalanta, le parole di Italiano alla vigilia -

Così Vincenzo, ai media del club viola, alla vigilia della sfida della suacontro l'Atalanta al Franchi di Firenze. Unache punta a conquistare il bottino pieno per ...Vantaggi Questi risultati fanno da propulsore per Roma, Atalanta, Juve e, a questo punto, anche per Bologna e: Motta ecorrono più degli altri, non hanno coppe ingombranti sulla ...Lo ha detto l'allenatore dellaVincenzoalla vigilia della sfida contro l'Atalanta . I gigliati sono reduci da dieci successi ottenuti nelle ultime undici gare, e vivono un ...

FIRENZE - " Contro l'Atalanta sarà una partita molto difficile, contro una squadra che in trasferta ha numeri super ed è molto pericolosa. L'Atalanta è una realtà di altissimo livello, con un gioco ef ...Supercoppa e Coppa Italia. La Juventus è imbattuta in ognuna delle sei sfide casalinghe in Serie A contro la Fiorentina (5V, 1N) con un punteggio complessivo di 12-2. JUVE E FIORENTINA, STATO DI FORMA ...