Fiorentina - Atalanta, il pronostico: l'Under 2.5 vale 2.00 (Di domenica 16 aprile 2023) Sarà Fiorentina - Atalanta l'ultima gara della 30esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Italiano arriva dal successo per 4 - 1 contro il Lech Poznan nei quarti d'... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Saràl'ultima gara della 30esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Italiano arriva dal successo per 4 - 1 contro il Lech Poznan nei quarti d'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: ?? Cinque curiosità su Fiorentina-Atalanta ? Five facts about #FiorentinaAtalanta ???? A thread #GoAtalantaGo ???? https://… - sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, Italiano: 'Atalanta pericolosa, esame importante': L'allenatore viola alla vigilia del postici… - fiorentina_it : #Gasperini VS #Fiorentina e #Italiano VS #Atalanta, i precedenti: l’anno scorso fu tris di successi per i viola - violanews : ??#FiorentinaAtalanta #SerieATIM ? ??Lunedì 17/04 ?20.45 ???#Franchi ?? -