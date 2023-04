Finalmente Rublev | Monte - Carlo applaude

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... farfalla14 : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… - lineamentifissi : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… - Its_Iperurania : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… - apicella57 : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… - hazsmyall : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… -

Mentre, come diceva Alberto Martin, riesce a farsi voler bene ovunque vada. Perché è sincero nelle sue esternazioni e perché ogni volta in campo dà tutto quello che ha. Come nel secondo ......perché dall'altra parte in finale ci sarebbe stato Andrey, avversario alla portata dell'altoatesino . Con la semifinale a Miami e la finale ad Indian Wells, era lecito sperare che......50 - Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan vincono il primo set del doppio decisivo a Bratislava: 6 - 4 17:40 - A Montecarlo sono () di nuovo in campo Andreye Taylor Fritz per ...

ATP Montecarlo e BJK Cup LIVE: tocca a Sinner vs Rune! Slovacchia-Italia 2-3, azzurre alle Finals! Rublev primo finalista, Rune rimonta Sinner e vince 7-5 al terzo Ubitennis

Uno, Andrey Rublev, cercava il primo successo della carriera in un Masters 1000 dopo cinque 500 e sette 250. L'altro, Rune, voleva il secondo ...Il tennista russo ha sconfitto il danese, che ieri aveva eliminato Sinner, imponendosi per 2-1 vincendo il torneo Masters 1000 ...