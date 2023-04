Film in uscita prossimamente al cinema (Di domenica 16 aprile 2023) Dai suoi albori, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la sala cinematografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, il cinema rimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. Un Film accompagna ogni spettatore verso un altro mondo, regalandogli qualcosa di straordinario e, spesso, unico. Ad accrescere ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 16 aprile 2023) Dai suoi albori, ilnasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la salatografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, ilrimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. Unaccompagna ogni spettatore verso un altro mondo, regalandogli qualcosa di straordinario e, spesso, unico. Ad accrescere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Film in uscita prossimamente al cinema - fearlesstommo8 : RT @youjustdid: b3ppe ti prego facci la grazia che io mica posso aspettare l’uscita del dvd per rivedere il film. qualche sito ????? può far… - redazionerumors : Celine Dion è tornata sulla scena musicale con Love Again, un brano contenuto nella colonna sonora di un nuovo film… - Mauxa : Film Passeggeri della notte con Charlotte Gainsbourg: trama, cast e uscita - - breecorner : RT @youjustdid: b3ppe ti prego facci la grazia che io mica posso aspettare l’uscita del dvd per rivedere il film. qualche sito ????? può far… -