Fidelis Andria-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 16 aprile 2023) Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fidelis Andria-Avellino, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine biancazzurra, dopo aver raccolto un solo successo nelle ultime sei gare, ha bisogno di portare a casa i tre punti per alimentare le proprie speranze di salvezza. Il club biancoverde, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e soltanto una vittoria potrebbe permettere loro di sperare ancora nei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella diretta Gol di Sky ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. La compagine biancazzurra, dopo aver raccolto un solo successo nelle ultime sei gare, ha bisogno di portare a casa i tre punti per alimentare le proprie speranze di salvezza. Il club biancoverde, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e soltanto una vittoria potrebbe permettere loro di sperare ancora nei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Fidelis Andria-Avellino Streaming GRATIS: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE #Dirette Live - Fantacalciok : Fidelis Andria – Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Fidelis Andria – Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - usavellino1912_ : ?? ?????????????????? #FidelisAndriaAvellino ?? Serie C - Girone C ?? L’elenco diramato da mister Massimo Rastelli ??… - VideoAndria : #andria: Fidelis Andria 2018 – U.S. Avellino: chiusura strade stadio comunale d -