Fiamma ossidrica | catrame sulla pancia e aghi nelle unghie | i sequestri e le torture ordinate dal boss a Roma

(Di domenica 16 aprile 2023). Non è un film dell’orrore, ma i metodi di tortura deldel narcotraffico Leandro Bennato, nuovamente arrestato in questi giorni con l’accusa di essere il mandante di quattrodi persona a scopi estorsivi. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, che ha convalidato il fermo, ha ricostruito le sevizie messe in atto dal. Tra le vittima delledi Bennato ci sarebbe anche Gualtiero Giombini, morto lo scorso 8 dicembre. I suoi aguzzini, sotto la regia di Bennato, lo avrebbero spogliato al gelo per poi picchiarlo e spalmargli della catramina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabatogiorno : RT @rep_roma: 'Fiamma ossidrica, catrame bollente sulla pelle e aghi sotto le ughie': così il boss Leandro Bennato torturava i traditori [a… - rep_roma : 'Fiamma ossidrica, catrame bollente sulla pelle e aghi sotto le ughie': così il boss Leandro Bennato torturava i tr… - mimmomaiello : RT @ilmessaggeroit: Roma, le torture (mortali) della mala: fiamma ossidrica, catrame e aghi nelle unghie. Ecco i metodi del boss Bennato ht… - ilmessaggeroit : Roma, le torture (mortali) della mala: fiamma ossidrica, catrame e aghi nelle unghie. Ecco i metodi del boss Bennato - sobrightstimes : RT @MoodBlack_White: @carmelodipaola In realtà è correlato al fatto che una donna piuttosto che fare un figlio con un coglione come te se l… -

, catrame sulla pancia e aghi nelle unghie. Non è un film dell'orrore, ma i metodi di tortura del boss del narcotraffico Leandro Bennato , nuovamente arrestato in questi giorni con l'...Hanno spalmato la catramina sulla pancia e le gambe del prigioniero, nudo, e poi l'hanno sciolta con la. Tutto questo per costringerlo a fare i nomi di chi aveva rubato i 107 chili di cocaina che l'uomo aveva il compito di custodire, per conto dell'organizzazione di narcotrafficanti di ...Si consuma tutto 15 giorni dopo, Giombini viene rapito, tenuto nudo in una capanna e seviziato con la. Rivelerà i nomi dei clienti e verrà rilasciato alcuni giorni dopo: lo ...

Fiamma ossidrica, catrame sulla pancia e aghi nelle unghie: i ... Open

A ricostruire la spirale di violenza seguita al furto di cocaina è il gip di Civitavecchia che ha convalidato il fermo, eseguito dai carabinieri del ...Hanno spalmato la catramina sulla pancia e le gambe del prigioniero, nudo, e poi l’hanno sciolta con la fiamma ossidrica. Tutto questo per costringerlo a fare i nomi di chi aveva rubato i ...