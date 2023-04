Ferito nell’attentato di Tel Aviv, Nicoli è rientrato a Bergamo: «Si fermerà qualche giorno poi riparte» (Di domenica 16 aprile 2023) L’ATTENTATO. Il docente 39enne era rimasto vittima di un attentato. Nei giorni scorsi si era sentito con alcuni ex colleghi dell’Università degli studi di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 16 aprile 2023) L’ATTENTATO. Il docente 39enne era rimasto vittima di un attentato. Nei giorni scorsi si era sentito con alcuni ex colleghi dell’Università degli studi di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiuValliTV : ROBERTO NICOLI E' RIENTRATO IN ITALIA Rientro oggi in Italia per Roberto Nicoli, il professore di 39enne di origi… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Giappone, esplosione al comizio di #Kishida. Nessun ferito nell'attentato a #Wakayama: il primo ministro si salva, arrest… - momentosera : #Giappone, esplosione al comizio di #Kishida. Nessun ferito nell'attentato a #Wakayama: il primo ministro si salva,… - TgrRaiLombardia : Torna a casa Roberto Nicoli, ferito nell’attentato di Tel Aviv - PiuValliTV : RESTA IN OSPEDALE ROBERTO NICOLI Ferito nell’attentato di Tel Aviv, ha subito tranquillizzato tutti a casa sulle… -

"Sto abbastanza bene". Queste le uniche parole, affidate a un messaggio WhatsApp, di Roberto Nicoli. Il professore 38enne originario di Gandino e rimasto ferito nell'attentato sul lungomare di Tel Aviv, è rientrato in Italia. Con lui il fratello Giovanni, che ha precisato: Nicoli non può ancora parlare con la stampa, dovrà prima essere ascoltato...