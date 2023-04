(Di domenica 16 aprile 2023) Nella quinta puntata del Serale di22, ad essereè stata la cantante. Allieva della squadra di Todaro ed Arisa, la giovane ha dovuto affrontare unper nulla semplice, quello che l’ha vista in sfida contro il ballerinoad22 nel quinto Serale Al termine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Amici 22, le prime parole di Federica Andreani dopo l’eliminazione - blogtivvu : Federica Andreani eliminata ad Amici 22: le prime parole a caldo dopo il ballottaggio con Ramon #amici22 #amicinews - IsaeChia : #Amici22, le prime parole di Federica Andreani dopo l’eliminazione dal talent La cantante è stata eliminata durant… - infoitcultura : Amici Serale, Federica Andreani è l'eliminata dalla quinta puntata: “Vi voglio bene tutti” - infoitcultura : Amici, Federica Andreani eliminata della quinta puntata -

Nella quinta puntata del Serale di Amici 22 , ad essere eliminata è stata la cantante. Allieva della squadra di Todaro ed Arisa, la giovane ha dovuto affrontare un ballottaggio per nulla semplice, quello che l'ha vista in sfida contro il ballerino Ramon ....Eliminato Amici 22 , chi è uscito trae Ramon Agnelli Al ballottaggio finale sono andati due allievi molto apprezzati dal pubblico ma ad avere la peggio è stato solo uno di loro, scopriamo cosa è accaduto e le prime ...Se i due cantanti Cricca, Wax esono stati criticati per le loro ultime esibizioni , il ballerino Ramon Agnelli ha ricevuto dei bellissimi complimenti : "Voto: traduttore. In "Tosca ...

Amici 22, il resoconto della quinta puntata del serale Isa e Chia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Arisa dopo l’eliminazione di Federica Andreani ad Amici ha aggiunto un post su Instagram a lei dedicato: “Grazie per le emozioni che mi ...