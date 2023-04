Fare la maglia o l’uncinetto per lenire il dolore della perdita (Di domenica 16 aprile 2023) . L’omerica Penelope, l’incorrotta sposa di Ulisse, tesseva la sua tela per lenire il dolore della distanza. Un modo simbolico per tenere legato ciò che il destino aveva voluto separare. Oggi il progetto “Loose Ends” vuole riprendere quella suggestione, affidando alle trame della tessitura il compito di alleggerire il dolore della perdita, della scomparsa di una persona cara, di un affetto. Come? Facendo terminare il lavoro a maglia o all’uncinetto che la scomparsa o lo scomparso non hanno potuto finire, attraverso una rete di più di 8.000 volontari in tutto il mondo che portano a conclusione i progetti incompiuti. L’idea di “Loose Ends” è nata quando le fondatrici, Jennifer Simonic e Masey Kaplan, entrambe ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 16 aprile 2023) . L’omerica Penelope, l’incorrotta sposa di Ulisse, tesseva la sua tela perildistanza. Un modo simbolico per tenere legato ciò che il destino aveva voluto separare. Oggi il progetto “Loose Ends” vuole riprendere quella suggestione, affidando alle trametessitura il compito di alleggerire ilscomparsa di una persona cara, di un affetto. Come? Facendo terminare il lavoro ao alche la scomparsa o lo scomparso non hanno potuto finire, attraverso una rete di più di 8.000 volontari in tutto il mondo che portano a conclusione i progetti incompiuti. L’idea di “Loose Ends” è nata quando le fondatrici, Jennifer Simonic e Masey Kaplan, entrambe ...

