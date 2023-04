Fantacalcio, lungo stop per Ciro Immobile: il comunicato dell’ospedale (Di domenica 16 aprile 2023) Fantacalcio, lungo stop per Ciro Immobile: ecco quanto rischia di rimanere fuori il bomber della Lazio, il comunicato dell’ospedale. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il tremendo incidente capitato a Ciro Immobile ha allarmato tutti i tifosi della Lazio e non solo. La società si è subito messa in contatto con lui e con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 16 aprile 2023)per: ecco quanto rischia di rimanere fuori il bomber della Lazio, il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il tremendo incidente capitato aha allarmato tutti i tifosi della Lazio e non solo. La società si è subito messa in contatto con lui e con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GruppoEsperti : #Bologna, stiramento al collaterale per #Soriano: stagione finita? #Fantacalcio - ForzaMI67931706 : RT @DiMarzio: #SerieA | @Bolognafc1909, lungo stop per #Soriano: il comunicato - MaStep92__ : RT @DiMarzio: #SerieA | @Bolognafc1909, lungo stop per #Soriano: il comunicato - milanistapelato : RT @DiMarzio: #SerieA | @Bolognafc1909, lungo stop per #Soriano: il comunicato - DiMarzio : #SerieA | @Bolognafc1909, lungo stop per #Soriano: il comunicato -