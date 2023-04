Fan dei Negramaro? Lo sapete che ora c'è la poltrona del verde coniglio? (Di domenica 16 aprile 2023) Si chiama «Geen Rabbit» ed è opera del cantante Giuliano Sangiorgi, il Chief Creative Officer di Natuzzi Pasquale Junior Natuzzi e dell'architetto Fabio Novembre. In vendita, in edizione limitata Leggi su vanityfair (Di domenica 16 aprile 2023) Si chiama «Geen Rabbit» ed è opera del cantante Giuliano Sangiorgi, il Chief Creative Officer di Natuzzi Pasquale Junior Natuzzi e dell'architetto Fabio Novembre. In vendita, in edizione limitata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : I palloni dei gol segnati da Rafael Leão e da Alexis Saelemaekers in occasione di SSC Napoli vs @acmilan di @SerieA… - Beatric20838507 : @FromParisWith10 Che ne so.. non ho capito manco a che pro scrivere ai fan che avesse diarrea a pasqua invece di fa… - badbarb12913507 : RT @NAS_SI_sonoio: Fan dei Pink Floyd essere tipo: Oh yes una canzone di 20 minuti formata da strani suoni,cavolo questa canzone mi piace u… - ItaliaMedvedev : @quindicizero La race ad aprile vale meno di 0, mancano tutti gli slan e tre quarti dei 1000 e te lo dice una pagin… - Esmeral38978005 : @Andrea36372277 @Fabrizio803 @Mondadori181 Ma figurati nessuna polemica. Detto ciò. Parere personale. Vi preoccupat… -