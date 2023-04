Fagioli sbaglia sul gol del Sassuolo, viene sostituito e scoppia a piangere in panchina (Di domenica 16 aprile 2023) Minuto 65, il Sassuolo passa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist? Il passaggio chiave porta la firma di Fagioli, che nel tentativo di spazzare l'area ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Minuto 65, ilpassa in vantaggio: a segnare è Defrel, con un sinistro in girata da centro area. L'assist? Il passaggio chiave porta la firma di, che nel tentativo di spazzare l'area ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fagioli sbaglia sul gol del Sassuolo, viene sostituito e scoppia a piangere in panchina: Fagioli sbaglia sul gol de… - Gazzetta_it : Fagioli sbaglia sul gol del Sassuolo, viene sostituito e scoppia a piangere in panchina - megicbocs : Fagioli sbaglia il rinvio ma non la stiamo perdendo a causa sua. Il gol era nell’aria. - _Rullo__ : Fagioli sbaglia un tocco e piange, Locatelli sbaglia sport e ride - 00Zucchi : Assist di Fagioli, Defrel non sbaglia. A noi questo campo non va proprio a genio. #SassuoloJuventus #FinoAllaFine -