Fagioli in lacrime dopo il gol del Sassuolo: il suo errore costa caro alla Juve (Di domenica 16 aprile 2023) La Juventus per per 1 a 0 in casa del Sassuolo e, probabilmente, la trasferta di Reggio Emilia Nicolò Fagioli non la dimenticherà per lungo tempo. Il motivo? Il giovane talento bianconero sente su di ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) Lantus per per 1 a 0 in casa dele, probabilmente, la trasferta di Reggio Emilia Nicolònon la dimenticherà per lungo tempo. Il motivo? Il giovane talento bianconero sente su di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : #SassuoloJuve da dimenticare per Fagioli: errore sul goal di Defrel e lacrime in panchina dopo il cambio ?? - perpant : RT @La_Bianconera: Non giocando le partite poi capita che da una palla in area nasca un errore o un regalo. Non è colpa di #Fagioli (le cui… - TUTTOJUVE_COM : Ravezzani: 'La Juve gioca male, salvo solo le lacrime sincere di Fagioli. Nonostante rinforzi estivi importanti son… - pbrex668 : RT @TvPuglia: #Fagioli in lacrime dopo la sostituzione e l'???urlaccio brutto e cattivo?? di Allegri per il gol del Sassuolo #SassuoloJuventu… - n_filippo7 : Non è da un errore che si giudica un giocatore! Fagioli le tue lacrime sono espressione dell’amore che hai per ques… -