Fabrizio Romano: Xavi sulle indiscrezioni su Gavi-Chelsea: “Ho la sensazione che Gavi non sarebbe un… (Di domenica 16 aprile 2023) Xavi sulle voci su Gavi-Chelsea: “Ho la sensazione che Gavi non sarebbe felice in nessun altro club come lo è al Barça”. #FCB “Qui è fondamentale, giocatore fondamentale per noi”. pic.twitter.com/5rpZyAbtvj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 aprile 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023)voci su: “Ho lachenonfelice in nessun altro club come lo è al Barça”. #FCB “Qui è fondamentale, giocatore fondamentale per noi”. pic.twitter.com/5rpZyAbtvj —(@) 15 aprile 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alexzanotto05 : ?? La #Juventus incontrerà nei prossimi giorni l'agente di #Milik, come previsto. Nelle prossime settimane potrebbe… - mattiahiguain98 : RT @pazzamentejuve: La Juventus incontrerà nei prossimi giorni l'agente di Milik, come previsto. Nelle prossime settimane potrebbe essere a… - pazzamentejuve : La Juventus incontrerà nei prossimi giorni l'agente di Milik, come previsto. Nelle prossime settimane potrebbe esse… - britolcdtm : fabrizio romano 2025* - qltycntrl100 : RT @LAZA_096: Fabrizio romano or plettigoal -