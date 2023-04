Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti: “Sì abbiamo collaborato e se per voi giornalisti ‘chic’ non è degno, significa che abbiamo lavorato bene” (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la chiusura di Non è L’Arena, Fabrizio Corona ha voluto scrivere una lettera al conduttore Massimo Giletti. Stando a quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato l’ex re dei paparazzi a vendere a al programma de La7 tramite un’agenzie, le chat tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. “Massimo. Un grande professionista un uomo che vive del e per il suo lavoro – scrive Corona sul suo profilo Instagram – Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente. A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la chiusura di Non è L’Arena,ha volutore una lettera al conduttore. Stando a quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato l’ex re dei paparazzi a vendere a al programma de La7 tramite un’agenzie, le chat tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. “. Un grande professionista un uomo che vive del e per il suo lavoro –sul suo profilo Instagram – Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente. A certinon è mai piaciuto, a un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro [a cura della redazione Cron… - GiusCandela : Sarebbe stato Fabrizio Corona a vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione di Massimo Giletti le chat audio tra… - FQMagazineit : Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti: “Sì abbiamo collaborato e se per voi giornalisti ‘chic’ non è degno, sign… - zothic : RT @carmelopalma: C’è poco da ridere: Fabrizio Corona ha credenziali e curriculum per primeggiare nel giornalismo di inchiesta all’italiana… - infoitcultura : Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti: “Amico mio, non mollare proprio ora” -