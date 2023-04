Fabiàn Ruiz e Carlos Soler lontani da Parigi (Di domenica 16 aprile 2023) In una estate in cui il Napoli ha rivoluzionato la sua squadra diversi calciatori azzurri hanno cercato fortuna altrove. Uno di questi è Fabiàn Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha deciso di andare a giocare in Francia, al Paris Saint-Germain. La sua prima stagione in Ligue 1 però non è andata come sperava. E’ stato molto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 aprile 2023) In una estate in cui il Napoli ha rivoluzionato la sua squadra diversi calciatori azzurri hanno cercato fortuna altrove. Uno di questi è. Il centrocampista spagnolo ha deciso di andare a giocare in Francia, al Paris Saint-Germain. La sua prima stagione in Ligue 1 però non è andata come sperava. E’ stato molto L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marifcint : @El_Principe22_ @__SSam__7 In estate via le zavorre e il fenomeno Fabian ruiz= scudetto - sonoantoni0 : @PaiEstimator ancora non mi passa fabian ruiz che non fa fallo su correa (che letteralmente cammina) e prendiamo il 3-1 contro l’inter - zyxbspv : RT @bbyvic93: Inoxtag Sardoche Bassem Poupette Kenza Bilal Hassani Mia Khalifa Christophe Galtier Michou Sergi Roberto Deniz Aytekin La… - bbyvic93 : Inoxtag Sardoche Bassem Poupette Kenza Bilal Hassani Mia Khalifa Christophe Galtier Michou Sergi Roberto Deniz… - Rnaples7 : @Giosue38964236 In pratica è Fabian Ruiz -