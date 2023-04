F1 | Max Verstappen | “Inutili le Sprint Race Ci vogliono più scuderie in lotta Ci sono cose che non mi piacciono”

(Di domenica 16 aprile 2023) Il due volte consecutive campione del mondo in carica e leader del Mondiale F1 2023, Max, non le manda a dire. L’olandese della Red Bull in questi giorni, intervistato dai media del suo paese, ha preso posizione in maniera dura sulle possibili modifiche che Liberty Media, in particolare nella figura del proprio CEO Stefano Domenicali, vorrebbe apportare ai fine settimana di gara. ”Capisco – ha affermato Max– che vogliano rendere emozionante praticamente ogni giorno. Ma allora penso che sia meglio ridurre il fine settimana; correre solo il sabato e la domenica e rendere questi due giorni emozionanti”. Poi ha aggiunto sulle: “Non trovo che sia nel DNA della F1 fare questo tipo di gare. La F1 consiste nell’ottenere il massimo in qualifica e poi fare una domenica ...

