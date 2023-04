F. Romano pubblica: Xavi su Sergio Busquets in scadenza di contratto a giugno: “Non sono sicuro che la sua decisione… (Di domenica 16 aprile 2023) Xavi su Sergio Busquets in scadenza a giugno: “Non sono sicuro che la sua decisione dipenderà dal ritorno o meno di Leo Messi al Barcellona…”. #FCB “Non è facile decidere, è successo anche a me. Per noi è fondamentale, se resta sarà un giocatore chiave come sempre”. pic.twitter.com/3kYIw4twze — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 aprile 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023)suin: “Nonche la sua decisione dipenderà dal ritorno o meno di Leo Messi al Barcellona…”. #FCB “Non è facile decidere, è successo anche a me. Per noi è fondamentale, se resta sarà un giocatore chiave come sempre”. pic.twitter.com/3kYIw4twze — Fabrizio(@Fabrizio) 15 aprile 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SiulpReggioCal : RT @SiulpNazionale: POLIZIA: Romano (SIULP), Capo Polizia figura di garanzia per sicurezza pubblica e coesione sociale. Irrispettoso e peri… - SiulpNazionale : POLIZIA: Romano (SIULP), Capo Polizia figura di garanzia per sicurezza pubblica e coesione sociale. Irrispettoso e… - CristianoColuc2 : @bragachiara @Deputatipd Dovrebbero chiedere consigli a Zingaretti e farsi un giro in un qualsiasi pronto soccorso… - oss_romano : #11aprile «Voi che siete partite, sentendo la saudade di chi è rimasto». #QuattroPagine pubblica una poesia di Vivi… - Vox_Canonica : ?? Alla @UrbanianaP una lezione pubblica sul diritto concordatario, con speciale menzione dei concordati africani.… -