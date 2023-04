Ex Milan, Gattuso vicino alla firma con l’Olympiacos | News (Di domenica 16 aprile 2023) L'ex tecnico e giocatore del Milan Gennaro Gattuso sarebbe vicino alla firma con un nuovo club, l'Olympiacos Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 aprile 2023) L'ex tecnico e giocatore delGennarosarebbecon un nuovo club, l'Olympiacos

Gattuso, è fatta per il ritorno in panchina 1 L' Olympiacos ha deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da diversi media, il club più titolato di Grecia ha scelto di puntare su Gennaro Gattuso . L'ex Valencia, è pronto a tornare nei Balcani dopo l'esperienza all'OFI Creta. Nei prossimi giorni verranno delineati i dettagli della trattativa. Doppia barriera veronese azzurri al palo La bestia nera è sempre gialloblu. Il Verona (fatale con Gattuso) blocca il Napoli (0 - 0) al 'Maradona' con una doppia barriera difensiva (4 - 5 - 1) che ha ...del retour - match di Champions col Milan ... Brescianini: 'Ho l'ambizione di tornare al Milan, non smetterò di crederci' Ma ho l'ambizione di arrivare in A e diventare un calciatore da Milan. Da piccolo era il mio sogno, ... - continua Bresciainini - Gattuso è stato fondamentale, mi ha fatto capire cosa serve per ... 1 L' Olympiacos ha deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da diversi media, il club più titolato di Grecia ha scelto di puntare su Gennaro. L'ex Valencia, è pronto a tornare nei Balcani dopo l'esperienza all'OFI Creta. Nei prossimi giorni verranno delineati i dettagli della trattativa.La bestia nera è sempre gialloblu. Il Verona (fatale con) blocca il Napoli (0 - 0) al 'Maradona' con una doppia barriera difensiva (4 - 5 - 1) che ha ...del retour - match di Champions col...Ma ho l'ambizione di arrivare in A e diventare un calciatore da. Da piccolo era il mio sogno, ... - continua Bresciainini -è stato fondamentale, mi ha fatto capire cosa serve per ... Ex Milan, Gattuso vicino alla firma con l’Olympiacos | News Pianeta Milan L'OLYMPIACOS CHIAMA GATTUSO L'Olympiacos chiama Rino Gattuso per la panchina. Il tecnico, reduce dall'esperienza negativa al Valencia, chiusa con una separazione consensuale, ... La testa era al Milan Ma è stato un Napoli bruttino. La Penna mediocre Un pari bruttino, un pari che somiglia ad una sconfitta condita dall’ennesimo arbitraggio vergognoso. Il primo tempo è noioso. Spalletti fa un turnover moderato ma chi gioca dal primo minuto non riesc ... L'Olympiacos chiama Rino Gattuso per la panchina. Il tecnico, reduce dall'esperienza negativa al Valencia, chiusa con una separazione consensuale, ...Un pari bruttino, un pari che somiglia ad una sconfitta condita dall’ennesimo arbitraggio vergognoso. Il primo tempo è noioso. Spalletti fa un turnover moderato ma chi gioca dal primo minuto non riesc ...