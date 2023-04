Ex concorrente del Grande Fratello Vip sbarca su OnlyFans: ecco di chi si tratta (Di domenica 16 aprile 2023) Non sono pochi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che possiedono un canale sulla piattaforma OnlyFans, si tratta di uno strumento per guadagnare grandi somme di denaro con foto e video a luci rosse, ad ogni modo l’ultima ex gieffina sbarcata su OF è Aida Yespica, che partecipò alla seconda edizione del reality show di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Grande Fratello Vip, Aida Yespica apre il profilo su OnlyFans Aida Yespica ha fatto sapere ai suoi followers di aver aperto un profilo OnlyFans: “Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi.” L’ex concorrente del GF Vip 2 ha così attirato un sacco di iscritti – ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 aprile 2023) Non sono pochi gli ex concorrenti delVip che possiedono un canale sulla piattaforma, sidi uno strumento per guadagnare grandi somme di denaro con foto e video a luci rosse, ad ogni modo l’ultima ex gieffinata su OF è Aida Yespica, che partecipò alla seconda edizione del reality show di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.Vip, Aida Yespica apre il profilo suAida Yespica ha fatto sapere ai suoi followers di aver aperto un profilo: “Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi.” L’exdel GF Vip 2 ha così attirato un sacco di iscritti – ...

