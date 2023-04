Eurorivali | perde anche il Benfica

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Aria di crisi in casa, l’avversaria dell’Inter in Champions non sa più vincere e in campionatoancora Aria di crisi in casa, l’avversaria dell’Inter in Champions non sa più vincere e in campionatoancora. Terza sconfitta consecutiva considerandoil match contro i nerazzurri e campionato riaperto col Porto ora distaccato pochi punti. La sconfitta contro il Chaves al 94? fa registrare un momento no per i portoghesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.