Europei di ginnastica | Italia Settebellezze | tra le medaglie azzurre spicca l’oro di Alice D’Amato

(Di domenica 16 aprile 2023) Due argenti per l’nella giornata conclusiva deglidiartistica ad Antalya (in Turchia) che portano il totale a settecomplessive con due ori, quattro argenti e un bronzo. A conquistarli Manila Esposito e Carlo Macchini. Nella giornata conclusiva della rassegna continentale i due azzurri hanno conquistato l’argento rispettivamente alla trave e alla sbarra. Per entrambi si tratta del primo sigillo europeo a livello individuale. La sedicenne campana, grazie ad uno splendido esercizio, ha totalizzato il punteggio finale di 13.700. Davanti a lei soltanto l’olandese Sanne Wevers, che si è aggiudicataper un solo decimo (13.800). Sul gradino più basso del podio si è piazzata la britannica Ondine Achampong (13.533). Prova degna di nota per l’azzurra, che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Inarrestabili D’Amato!????????? Giornata da sogno agli Europei di ginnastica artistica in Turchia. Dopo l’argento di… - Eurosport_IT : ARGENTO PER MANILA ESPOSITO ??????????? Manila conquista l'argento agli Europei di Ginnastica Artistica ad Antalya gra… - Agenzia_Ansa : Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. E' la ter… - valfromrome : RT @ItaliaTeam_it: Un sabato da favola ad Antalya!?? Agli Europei di ginnastica artistica, ieri Alice D'Amato ha brillato più di tutte alle… - valfromrome : RT @ItaliaTeam_it: MANILA ARGENTO ALLA TRAVE????????? Fantastica Esposito, seconda agli Europei di ginnastica artistica di Antalya, che ci c… -

Con ben sette medaglie l' Italia chiude al secondo posto il medagliere aglidi Antalya 2023 . Solo la Gran Bretagna ha fatto meglio con nove podi complessivi, mentre al ...per la...... anche questa è Sofia Raffaeli, che inchioda gli appassionati diritmica a casa nei ... Prima azzurra a vincere un mondiale (Sòfia 2022), due ori agli(Tel Aviv 2022), un all around in ...Sul podio le gemelle Alice e Asia D'Amato, ieri oro e argento. Oggi due argenti per Manila Esposito alla trave e Carlo Macchini alla sbarra. Francesco Musi li ha raggiunti via Skype, in Turchia, per ...

Ginnastica, Europei: Alice D'Amato d'oro alle parallele, la sorella Asia argento nel volteggio - Sportmediaset Sport Mediaset

Carlo Macchini ha conquistato una splendida medaglia d'argento alla sbarra agli Europei 2023 di ginnastica artistica. Il ribattezzato Bistecca, presentatosi all'atto conclusivo con il miglior accredit ...