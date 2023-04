Europa League | stagione finita per uno dei protagonisti più attesi | la Juve fa festa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Queste le dichiarazioni di #Bremer ai microfoni di JTV dopo la vittoria della #Juve in Europa League contro lo Spor… - GoalItalia : 2016 - Goal in Promozione 2018 - Goal in Eccellenza 2019 - Goal in Serie D 2020 - Goal in Serie C 2021 - Goal in Se… - juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - Lebron24320071 : @Milestemplaris @pap1pap Prepariamoci a un po’ di anni di Europa league - davidelgaudio : RT @lady_m_97: @MarcoKappa19 3 anni fa eravamo in Europa League e ora fanno i sommelier su una finale di Champions ?? -

Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo - Juventus che si affrontano alle 18 al Maipei Stadium. Allegri fa un po' di turnover in vista della sfida dicontro lo Sporting Lisbona. Il tecnico livornese si affida al 3 - 5 - 2: in porta ci sarà ancora Perin. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulla destr l'esordio di ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sassuolo - Juventus, gara della trentesima giornata di Serie A in programma alle 18Reduce dalle fatiche die dalla vittoria per 1 - 0 contro lo Sporting, la Juventus vuole tornare a vincere anche in campionato. La sconfitta in casa della Lazio ha frenato la rincorsa europea dei bianconeri che,...... a tre giorni dal prezioso successo innel primo round dei quarti contro lo Sporting Club Portugal. Allegri e Dionisi (LaPresse) - Calciomercato.itMassimiliano Allegri in vista della ...

Serie A - Inter, Inzaghi aggrappato alla Champions: se esce col Benfica può saltare subito Eurosport IT

Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 37a Giornata e Basket (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia co ...